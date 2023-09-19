عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"أفريكسم بنك" يقدم دعما نصف مليار دولار للإغاثة من الزلزال في المغرب

بنك التصدير والاستيراد
بنك التصدير والاستيراد الإفريقي (أفريكسم بنك)

أعلن بنك التصدير والاستيراد الإفريقي (أفريكسم بنك) اليوم /الثلاثاء/ عن تقديم حزمة بقيمة 500 ألف دولار للإغاثة الإنسانية الفورية للمملكة المغربية، وخاصة للمناطق المتضررة بشدة في الحوز وشيشاوة وتارودانت وأمزميز ومراكش، بعد الدمار الذي سببه الزلزال الهائل بقوة 6.8 درجة. 

ويعد هذا الزلزال هو الأقوى الذي يضرب وسط البلاد بالمغرب منذ أكثر من قرن، حيث وصل معدل الوفيات إلى ما يقرب من 3000 شخص، والعديد من الجرحى، كما تعرضت المواقع التاريخية والثقافية لأضرار جسيمة، مما أدى إلى نزوح العديد من المواطنين.

وسيتم توجيه التبرع نحو مساعدة الحكومة في جهودها للتعافي من الكوارث والإغاثة وإعادة الإعمار، وسيمكن هذا الدعم من توفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء والماء والملابس والمأوى بالإضافة إلى استعادة الطاقة والخدمات الأساسية الأخرى للعائلات المتضررة.

وقال بنديكت أوراما رئيس "أفريكسم بنك": "نحن ملتزمون بمساعدة حكومة المغرب على التعافي من هذا الزلزال المدمر، ويعد توفير الغذاء والماء والمأوى أمرًا حيويًا في أعقاب الزلزال، وتؤكد المنحة المقدمة اليوم التزامنا المستمر بجهود الإغاثة الإنسانية في جميع أنحاء أفريقيا في أوقات الأزمات، وسنمد يد العون لدعم المنظمات على الأرض، قلوبنا وصلواتنا تتوجه إلى المغرب، الدولة العضو في البنك، ومواطنيها في هذه الأوقات العصيبة".

ويتسق هذا الدعم مع استجابة البنك للأزمات الإنسانية في دوله الأعضاء، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، تفشي فيروس إيبولا في عام 2014، والإعصار المداري إيداي في عام 2019، وجهود الإغاثة من فيروس كورونا في عام 2020، ودعم جهود الإغاثة من الفيضانات في مناطق الجنوب الإفريقي في عامي 2022 و2023.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة دانيال.. عاصفة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

قرار جديد ضد مرتضى منصور لصالح محامي الأهلي

بشرى سارة| شعبة الخضراوات تكشف موعد تراجع أسعار الطماطم والبصل بالأسواق.. الخير خلال أيام

خمسون جنيها بلاستيكية| ما حقيقة الصور المتداولة للعملة الأحدث في مصر؟

لاعب بالزمالك ومدير تصوير وفنانتان| من هم أبناء الراحل أشرف مصيلحي؟.. ومفاجأة بشأن زوجته

مفاجأة عن سكانه.. قصة المنزل المعجزة الناجي من فيضانات درنة

منخفض جوي.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

رسميا.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات| التأمينات تستعد لصرف شهر أكتوبر

ترشيحاتنا

طرد باهر المحمدي في مباراة الأهلي والمصري

رئيس شعبة الدخان يقدم مقترحات لحل أزمة السجائر.. فيديو

وزيرة الخارجية الكندية: مصر أحد المقاصد الرئيسية للسياحة | فيديو

السبت والأحد.. أحمد موسى يقدم حلقات خاصة من شمال سيناء

أردوغان: ناجورنو كاراباخ أرض أذربيجانية.. ولن يُقبل فرض أي وضع آخر

شعبة الذهب تكشف مفاجأة عاجلة عن المعدن الأصفر خلال الفترة القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لمرضى السكري عند استخدام العسل الأبيض؟.. حسام موافي يوضح

منتشرة بعد الـ 40.. ما هي الفيبروميالجيا

اللاعيبة بتشرب شيشة| من قصد مدرب الزمالك بتصريحه المثير.. وهل سيخضع للعقاب؟

تعرف على فوائد زيت الفلفل الحار للشعر

فيديو

بيشربوا شيشة.. تصريحات أوسوريو تفضح لاعبي الزمالك.. فيديو جراف

تفاصيل الانتخابات الرئاسية | الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا

مفاجأة حول عاصفة التنين | الأرصاد تكشف حقيقتها وتفاصيلها

زيادة المعاشات 1200 جنيه لهذه الفئات | التفاصيل كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ