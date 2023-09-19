أسيست إمام عاشور| رضا سليم يسجل هدفا صاروخيا لـ الأهلي أمام المصري

سجل الأهلي الهدف الأول في مرمى المصري في اللقاء الذى يقام حاليا على ستاد برج العرب في الجولة الأولى من الدوري المصري.

ووجه المغربي رضا سليم تسديدة صاروخية على مرمى المصري بعد تمريرة سحرية من إمام عاشور في الدقيقة 44.

وكان بدأ الفريقان المباراة متراجعين دفاعياً ولم يشكل أى فريق منهما خطورة على مرمى الفريق الآخر.

وأرسل معلول عرضية داخل منطقة الجزاء ويسددها حسين السيد برأسه بالخطأ ولكن محمود جاد تعامل مع الكرة في الدقيقة 10.

تشكيل الأهلي ضد المصري

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني - علي معلول

في خط الوسط: أليو ديانج - كوكا - إمام عاشور - رضا سليم - بيرسي تاو

في خط الهجوم: أنتوني موديست

تشكيل المصري ضد الأهلي

في حراسة المرمى: محمود جاء

في خط الدفاع: كريم العراقي - سمير فكري - باهر المحمدي - محمد دبش

في خط الوسط: محمد الشامي - حسين السيد - أمادو باه - محمود حمادة

في خط الهجوم: ميدو جابر - مروان حمدي