شاهد .. جماهير الأهلي تدعم المغرب وليبيا بهذه الطريقة

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي مقطع فيديو لدعم أشقائنا في المغرب وليبيا.

وظهرت في الفيديو جماهير الاهلي بالمدرجات وهي تتغنى باسم المغرب وليبيا بعد الكوارث الطبيعية التي مرت به الدولتان خلال الفترة السابقة .

وسجل الأهلي الهدف الأول في مرمى المصري في اللقاء الذى يقام حاليا على استاد برج العرب في الجولة الأولى من الدوري المصري.

ووجه المغربي رضا سليم تسديدة صاروخية على مرمى المصري بعد تمريرة سحرية من إمام عاشور في الدقيقة 44.

وبدأ الفريقان المباراة متراجعين دفاعياً ولم يشكل أى فريق منهما خطورة على مرمى الفريق الآخر.

وأرسل معلول عرضية داخل منطقة الجزاء سددها حسين السيد برأسه بالخطأ ولكن محمود جاد تعامل مع الكرة في الدقيقة 10.

