كهربا يحتفل بأول أسيست لـ إمام عاشور مع الأهلي

نشر محمود كهربا مقطع فيديو له وهو يشاهد مباراة الأهلي اليوم أمام المصري، من خلال حسابه الشخصي إنستجرام.

تقدم الأهلي على المصري في الشوط الأول بهدف مقابل لا شيء، حيث سجل المغربي رضا سليم تسديدة صاروخية على مرمى المصري بعد تمريرة سحرية من إمام عاشور في الدقيقة 44.

عقوبة كهربا

يبدأ محمود عبد المنعم “كهربا”، لاعب النادي الأهلي، تنفيذ عقوبة إيقافه 6 مباريات، بدءا من مباراة فريقه اليوم ضد نادي المصري البورسعيدي، المقرر لها في تمام السابعة مساء، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

كانت لجنة التظلمات قررت تخفيف عقوبة إيقاف كهربا من 12 مباراة إلى 6 مباريات، بسبب شكاوى تتعلق بأحداث في مباراة القمة بالدور الأول من الدوري الموسم المنقضي، على أن يبدأ اللاعب تنفيذ العقوبة بداية من لقاء اليوم.