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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال لقائها مع شكري..

وزيرة الخارجية الكندية: مصر أحد المقاصد الرئيسية للسياحة | فيديو

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، مع نظيرته الكندية ميلاني جولي، على هامش اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث أكدت "جولي" على أن مصر أحد المقاصد الرئيسية للسياحة الكندية.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية، أن اللقاء شهد التشاور بشأن مختلف القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها الأزمة في السودان، والتحديات الاقتصادية الدولية، والأمن الغذائي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزيرة الخارجية الكندية أعربت عن اهتمامها بالاستماع لتقييم شكري بشأن تطورات الوضع في السودان، حيث استعرض الوزير شكري جهود مصر للتوصل لحلول للأزمة سواء من خلال اتصالاتها مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية، أو من خلال مسار دول جوار السودان، منوهاً باستقبال مصر لحوالي ٣١٠ ألف مواطناً سودانياً حتى تاريخه. 

كما تناول الوزير شكري أبرز التحديات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى الحاجة لإسهام مختلف الدول، ومنها كندا، في جهود التعامل مع التداعيات الاقتصادية السلبية للأزمات المتعاقبة. 

وأوضح السفير أبو زيد أن الوزيرة الكندية أشارت إلى اهتمام بلادها بالتعامل مع تحديات الأمن الغذائي، معربة عن استعداد بلادها لدعم مصر داخل المنظمات الدولية في هذا الشأن كما أكدت على أهمية مصر كأحد المقاصد الرئيسية للسياحة الكندية.

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