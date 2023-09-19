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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حنان الحسيني: الساونا لا تساعد الجسم على فقد الدهون

الساونا
الساونا

أكدت الدكتورة حنان الحسيني، عدم صحة العبارة المنتشرة "الجلوس في الساونا يساعد على إنقاص الوزن"، موضحة أن الساونا تُفقد الجسم المياة الموجود به ولكن لا تنقص الدهون.

وأوضحت "الحسيني"، خلال تقديمها برنامج "جو هيلثي" المذاع على شاشة "صدى البلد 2"، أن فقد الجسم للمياه لا يُفيده بينما يضره، منوهة بأن خسارة الوزن تكون بشكل مؤقت وغير دائم.

كورس الأناسيليوم

وأضافت "الحسيني"، أن الطريقة الصحيحة والأمنة لخسارة الوزن تكون عن طريق كورس الأناسيليوم الذي يعمل على فقد الوزن من 10 إلى 15 كيلو خلال شهر واحد فقط، ويحتوي على أعشاب طبيعية 100% وغير كيميائية.

ونوهت، بأن الكورس يتكون من 4 مكونات هدفهم الأساسي هو خسارة الوزن بشكل صحي، لافتة إلى أن كبسولات الأناسيليوم تعمل على سد الشهية ورفع معدل حرق الجسم لإحتوائها على مستخلص التوت البري.

وتابعت، أن كبسولات القهوة الخضراء تعمل على زيادة معدل حرق الجسم للدهون، بالإضافة إلى ضبط نسبة السكر و الكوليسترول بالدم، مؤكدة أن كبسولات الفينيل وهو ثالث منتجات كورس الأناسيليوم مسئول عن حل مشاكل السمنة الموضوعية و يقوم بتحويل الدهون إلى طاقة. 

الساونا انقاص الوزن خسارة الوزن كورس الأناسيليوم الأناسيليوم مشاكل السمنة

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