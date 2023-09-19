تامر حسني يستجيب لطلب مطرب المهرجات فيجو ويوجه رسالة لمذيعة صدى البلد

استجاب الفنان تامر حسني لطلب مطرب المهرجانات الشعبي فيجو الدخلاوي بعمل ديو معه.

ونشر حسني مقطع فيديو للإعلامية مي البحيري خلال لقائها مع المطرب فيجو، عبر حسابه الشخصي انستجرام ، وهو يتحدث عن رغبته في عمل ديو مع نجم الجيل تامر حسني.

ليرد تامر حسني عليه قائلا : " يافيجو ياحبيبي مستنيك تبعتلي شغل بوجهة نظر جديده زكل الشكر للإعلامية الرقيقة مي البحيرى.



تمكن كليب “حوا” للفنان تامر حسني من تحقيق نسب مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ، وذلك بعد أيام من طرحه .

حيث حقق كليب حوا ، والذى تعاون فيه تامر حسني مع الفنان أسيل عمر ، 5 ملايين مشاهدة فى غضون أيام من طرحه عبر يوتيوب .

وكان طرح الفنان تامر حسني، الخميس الماضي ، فيديو كليب جديد يحمل عنوان "حوا" عبر المنصات الرقمية، بالتعاون مع الفنانة أسيل عمران.