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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكريم 400 عضو من الكوادر التمريضية المتميزة في المنوفية

تكريم الكوادر التمريضية
تكريم الكوادر التمريضية المتميزة في المنوفية

نظمت النقابة العامة للتمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، احتفالية للتمريض بمحافظة المنوفية، وذلك في إطار سلسلة التواصل الدائم والبناء بين النقابة العامة للتمريض وفروعها وأعضاء المهنة في مختلف محافظات مصر.


وقالت الدكتورة كوثر محمود، إن عدد أعضاء هيئة التمريض بمحافظة المنوفية يبلغ 18 ألف عضو، لافتة إلى أنه حضر الاحتفالية نحو 700 عضو من أطقم التمريض بأسرهم، في حين تم تكريم 400 عضو من الكوادر التمريضية المتميزة في المحافظة.


وأشارت إلى أنه في بداية الاحتفالية، عرضت النقابة فيلم عن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى للفريق الطبي والجيش الأبيض، ومنظومة التمريض بشكل خاص والتي حظيت بدعم غير مسبوق في كافة المجالات من جانب القيادة السياسية.


وخلال كلمتها بالاحتفالية، أشادت نقيب التمريض، بدعم الرئيس السيسي للمنظومة الصحية وحرصه الشديد على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في كافة محافظات الجمهورية تدريجيًا، بالإضافة إلى توجيهه بضرورة الكشف المبكر عن الأمراض وعلاج المصابين بالمجان من خلال المبادرات الصحية.


وتطرقت إلى الإنجازات التي حققتها مصر داخليًا وخارجيًا، كما تقدمت بالشكر والتقدير للقيادة السياسية على دعمها الدائم لقطاع التمريض، حيث هتف المشاركون في الاحتفالية من أطقم التمريض "تحيا مصر.. يحيا رئيس الجمهورية"، معلنين دعمهم الكامل للقيادة السياسية، وساد الاحتفالية نوع من البهجة والفرحة ممزوجة بالأغاني الوطنية والهتاف باسم الرئيس.
 

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