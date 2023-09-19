صناعة البرلمان: زيارة السيسي للإمارات تكشف متانة العلاقات بين البلدين

أكد النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على الأهمية السياسية والاستراتيجية لزيارة الرئيس السيسي للإمارات، مشيرا إلى أنها جاءت في توقيت هام لبحث ملفات ثنائية وإقليمية وتحديات دولية، علاوة على أنها كشفت مدى متانة العلاقات بين الدولتين ورسوخها.

ولفت نصار في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن زيارة الرئيس السيسى، لدولة الإمارات الشقيقة ولقاءه الشيخ محمد بن زايد، تطرق إلى تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، خاصة ما يتعلق بتنشيط التعاون الاقتصادى والاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، قائلا: البلدان تربطهما علاقات متجذرة، ومن ثم هذا اللقاء يستهدف تعزيز التعاون في العديد من المجالات التنموية بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

وأشاد عضو مجلس النواب، بالتحرك المصري المتواصل لتعزيز العلاقات المصرية العربية، وفي مقدمتها العلاقات الخليجية والإماراتية والسعودية وغيرهما، مؤكدا أن مصر مؤمنة بأهمية وحدة الصف العربي وتعزيز التعاون.

وأوضح عضو صناعة البرلمان، أن لقاء الرئيس السيسي وبن زايد جاء كذلك في إطار دعم استقرار المنطقة العربية، لاسيما في هذه المرحلة التي تتزايد فيها التحديات دولياً وإقليمياً، وذلك من خلال تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين، فضلًا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية.

وقال النائب مجاهد نصار: زيارة الرئيس السيسي للإمارات زيارة ناجحة بكل المقاييس وحققت أهدافها وتكشف قوة ومتانة العلاقات بين الدولتين.