عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صناعة البرلمان: زيارة السيسي للإمارات تكشف متانة العلاقات بين البلدين

النائب مجاهد نصار
النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب

أكد النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على الأهمية السياسية والاستراتيجية لزيارة الرئيس السيسي للإمارات، مشيرا إلى أنها جاءت في توقيت هام لبحث ملفات ثنائية وإقليمية وتحديات دولية، علاوة على أنها كشفت مدى متانة العلاقات بين الدولتين ورسوخها.

 

ولفت نصار في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن زيارة الرئيس السيسى، لدولة الإمارات الشقيقة ولقاءه الشيخ محمد بن زايد، تطرق إلى تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، خاصة ما يتعلق بتنشيط التعاون الاقتصادى والاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، قائلا: البلدان تربطهما علاقات متجذرة، ومن ثم هذا اللقاء يستهدف تعزيز التعاون في العديد من المجالات التنموية بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

 

وأشاد عضو مجلس النواب، بالتحرك المصري المتواصل لتعزيز العلاقات المصرية العربية، وفي مقدمتها العلاقات الخليجية والإماراتية والسعودية وغيرهما، مؤكدا أن مصر مؤمنة بأهمية وحدة الصف العربي وتعزيز التعاون.

 

وأوضح عضو صناعة البرلمان، أن لقاء الرئيس السيسي وبن زايد جاء كذلك في إطار دعم استقرار المنطقة العربية، لاسيما في هذه المرحلة التي تتزايد فيها التحديات دولياً وإقليمياً، وذلك من خلال تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين، فضلًا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية.

 

وقال النائب مجاهد نصار: زيارة الرئيس السيسي للإمارات زيارة ناجحة بكل المقاييس وحققت أهدافها وتكشف قوة ومتانة العلاقات بين الدولتين.

الرئيس السيسي الصناعة مجلس النواب التبادل التجاري الاستثمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة دانيال.. عاصفة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

غضب عارم من الشناوي على عبدالمنعم عقب مباراة الأهلي والمصري |فيديو

منخفض جوي.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

بعد فوز الأهلي برباعية .. شوبير يطرح سؤالا للجمهور

بشرى سارة| شعبة الخضراوات تكشف موعد تراجع أسعار الطماطم والبصل بالأسواق.. الخير خلال أيام

قرار جديد ضد مرتضى منصور لصالح محامي الأهلي

جفاف الروصيرص.. ماذا فعل سد النهضة بمنسوب النيل في السودان؟

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

موضوعات متعلقة

اقتصاد الإمارات|1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة الإمارات

ترشيحاتنا

شكري: مصر تؤكد أهمية حشد الدعم الدولي لتوفير الاحتياجات الإنسانية والتنموية للأشقاء السودانيين

غطاسون ينتشلون 2 طن من مخلفات البحر في الغردقة.. فيديو

صفقة القرن بين الأهلي وبايرن ميونخ .. تفاصيل

الزمالك يتواصل مع مدربين جدد لخلافة أوسوريو

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين إلى 3 شهداء و30 جريحا

منصة X لن تكون مجانية.. إيلون ماسك يثير الجدل بقرار جديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة

حبسوا محمد صلاح في ليفربول| تفاصيل جنونية بحق الفرعون المصري.. ما القصة؟

بفستان قطعتين.. رنا رئيس تثير الجدل من كواليس تصوير أولاد حريم كريم

ميريام فارس تخطف الأنظار بفستان ذهبي في حفل الموريكس دور  

فيديو

إصابة فنانة شهيرة بالسرطان وأسرتها توقف علاجها.. فيديوجراف

بالقبلات والأحضان.. انتهاء الخلاف بين محمد رمضان ونوال الزغبي

نجوم العالم العربي.. حكاية فرح المنصورة الأسطوري بطلخا |فيديوجراف

بالفيديو | إغماء المخرجة منال الصيفي خلال عزاء زوجها الفنان أشرف مصيلحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ