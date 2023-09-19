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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئاسة الفلسطينية: سلطات الاحتلال تدفع بالأمور نحو الانفجار والمواجهة

الناطق الرسمي باسم
الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، مساء اليوم الثلاثاء، إن العدوان الإسرئيلي المستمر ضد الفلسطينيين في غزة وجنين وغيرها من المدن الفلسطينية، سيجلب العنف والتصعيد للمنطقة بأسرها.

وأضاف “أبو ردينة”، أن استمرار عمليات القتل اليومي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها في جنين وقطاع غزة وأدت إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة العشرات، تتحمل مسئوليتها سلطات الاحتلال التي تدفع بالأمور نحو المواجهة الشاملة التي لن يستطيع أحد تحمل عواقبها.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، “على الإدارة الأمريكية أن تعي جيدا أن المنطقة على وشك الانفجار جراء التمادي الإسرائيلي في القتل والتدمير وسرقة الأرض، وعلى الإدارة الأمريكية أن تتدخل فورا لوقف هذا الجنون الإسرائيلي، قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة الانفجار الذي سيدفع الجميع ثمنه”.

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، أن هذه السياسة التي تتبعها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، وواهم من يعتقد أنه يستطيع فرض إملاءاته وسياساته على الشعب الفلسطيني صاحب الحق والعدل، الذي لن يسمح بالمس بمقدساته وثوابته مهما كان الثمن.

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