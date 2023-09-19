مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تنظم مهرجان السباحة للمسافات القصيرة

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية "مهرجان السباحة للمسافات القصيرة" لمواليد (2013/2014)، وذلك ضمن خطة النشاط الرياضي للعام المالي 2024/2023.

وتضمن المهرجان الذي جرى بمشاركة 532 مشاركاً ومشاركة من مختلف الأندية والهيئات الرياضية والشبابية بالإسكندرية، سباقات (50 متر حرة وسباق تتابع 4×50).

وصرحت الدكتورة صفاء الشريف مديرة مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بأن تنظيم تلك الفعاليات يأتي في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية بتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة باعتبارها أداة للتنمية المجتمعية، وتكوين الشخصية المتكاملة وخصوصا للشباب باعتبارهم طاقة المجتمع وأساس تقدمه وجعل الرياضة أسلوب حياة.