ضبط طن زيوت مجهولة المصدر داخل مصنع غير مرخص بالإسكندرية

أسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مسؤولو إدارة تموين المنتزه التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بالاشتراك مع مباحث التموين، عن ضبط مصنع لتعبئة زيت الطعام يعمل بدون ترخيص وبحيازته كمية من الزيت بدون فواتير ومجهولة المصدر.

وأوضحت المديرية في بيان اليوم أنه تم التحفظ على كمية قدرها طن من الزيوت مجهولة المصدر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فيما يتعلق بالمخالفة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على مصانع تعبئة المواد الغذائية.