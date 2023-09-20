أستاذ أمراض صدرية: القطاع الصحي يعيش عصره الذهبي في عهد الرئيس السيسي

كشفت الدكتورة مها غانم أستاذ الأمراض الصدرية بطب أسيوط سابقا، مجهودات الدولة المصرية للنهوض بـ المنظومة الصحية في مصر.

وقالت مها غانم في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، :" نشهد عصر ذهبي في دعم القطاع الصحي بقيادة الرئيس السيسي".

وأضافت مها غانم :" الدولة تدرس كافة احتياجات القطاع الصحي وتسعى إلى توفيرها بشكل مستمر ".

وتابعت مها غانم :" الدولة المصرية نفذت العديد من المبادرات الصحية للكشف عن الامراض السارية وعلاج المصابين مبكرا".

وأكملت مها غانم :" هناك تنسيق وتنظيم بين كافة الجهات الطبية في مصر ولدينا تجربة مصرية طبية متميزة ".



