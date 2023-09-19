مجموعة السبع تعلن نبأ صادما بشأن استمرار الحرب الأوكرانية

أعلنت مجموعة السبع عن نبأ صادم، بشأن استمرار الحرب الأوكرانية، بحسب تصريحات نقلتها وكالة بلومبرج الأمريكية عن مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت "بلومبرج" أن دول مجموعة السبع تتوقع أن يستمر الصراع في أوكرانيا من ست إلى سبع سنوات أخرى.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن حلفاء كييف يركزون على "الأمن طويل المدى" لأوكرانيا.

ودعا وزير الدفاع الأمريكي، اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 حلفاء أوكرانيا إلى بذل كل الجهود لتزويد كييف بأنظمة الدفاع الجوي.

وأكد "أوستن" أن أنظمة الدفاع الجوي تساعد في إنقاذ الأرواح، مضيفا: "يجب أن نواصل الجهود لتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الاعتراضية التي تحتاجها"، مشيرا إلى أنه سيتم تزويد أوكرانيا بالذخيرة، بما في ذلك قذائف عيار 155 ملم.

وفي 15 سبتمبر، قال مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة ستعلن عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا الأسبوع المقبل.