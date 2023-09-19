غرفة الطباعة: أسعار الكتب المدرسية الخارجية ارتفعت بنسبة 35% فقط

علق أحمد جابر عضو غرفة صناعة الطباعة والتغليف على شكاوى الأهالي والاسر من رفع أسعار الكتب الخارجية في بعض المكتبات قائلاً: "صحيح أسعار ومدخلات الإنتاج سواء الاحبار أو غيره ارتفعت فضلاً عن ارتفاع أجره العاملين وسعر الصرف الا أن نسبة الزيادة في الأسعار لم تتجاوز 35% .



وناشد جابر في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON الأهالي عندما يلمسون مغالاة في أسعار الكتب الخارجية في بعض المكتبات عدم الشراء والتوجه لاماكن أخرى والابلاغ عنها لافتاً إلى أن هناك إقبالاً على شراء الكتب الخارجية في معارض أهلا مدارس.