أحمد موسى يكشف ميزات المدارس التكنولوجية التطبيقية

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن توسعات الدولة المصرية في التعليم الفني حسب حاجة سوق العمل المحلي والخارجي، من خلال المدارس التكنولوجية التطبيقية.



وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن وزير التربية والتعليم شهد افتتاح المعسكر التدريبي لطلاب المدارس التكنولوجية التطبيقية

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وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن خريجي هذه المدارس يلتحقون مباشرة بسوق العمل في مصر أو في الخارج، ويمكن تصدير نماذج مؤهلة إلى الدول الأوروبية بطريق شرعي بدلا من الهجرة بالمراكب وتعريض حياتهم للخطر.



وأكد أن سوق العمل ينتظر خريجي طلاب مدارس التكنولوجية التطبيقية لأنهم مؤهلون للعمل ويمتلكون المهارات المطلوبة، ويحصلون على تدريب عملي في الشركات والمصانع التي سوف يعملون فيها مستقبلا.



فيما وجه نصيحة للطلاب، قائلا: ابحث عن كلية أو اتعلم لغة واحصل على تدريب مطلوب في سوق العمل مثل مدرسة الضبعة النووية التي تؤهل للعمل في محطة الضبعة أو الوكالة النووية المصرية.

