التحقيقات شغالة..حقيقة تغريم كهربا 500 ألف جنيه بسبب سهره مع أحمد فتوح

كشفت الإعلامية إنجي أنور، حقيقة ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية حول تغريم محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي 500 ألف جنيه بسبب السهر مع أحمد فتوح لاعب الزمالك في أحد النوادي الليلية، في واحد من الأخبار التي ترددت كثيرا في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية.

حقيقة تغريم كهربا 500 ألف جنيه

وقالت "أنور"، خلال تقديمها برنامج "مصر جديدة" المذاع من خلال قناة "etc"، اليوم الثلاثاء، إن مصدر من داخل النادي الأهلي نفى تماما كل ما يتردد حول تغريم كهربا مبلغ 500 ألف جنيه، بسبب انتشار صورًا له خلال سهره في أحد الملاهي الليلية برفقة أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك.

وأضافت إنجي أنور، أن الصورة المنتشرة للاعب محمود عبد المنعم كهربا في أحد الملاهي الليلية غير معروف حتى الآن هل حديثة أم قديمة، ومازالت التحقيقات جارية حول تلك الصورة في الوقت الحالي داخل النادي الأهلي.

وفي سياق منفصل، كشفت إنجي أنور عن أن جماهير الهلال السعودي طالبت بضرورة رحيل النجم البرتغالي خيسوس، المدير الفني لصفوف الهلال من تدريب الفريق بعد التعثر في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، مطالبين بسرعة التعاقد مع روي فيتوريا المدير الفني لصفوف منتخب مصر لتدريب النادي خلال الفترة المقبلة.

وأردفت أنه من المتوقع أن يكون هناك إغراءات مالية كبيرة لروي فيتوريا خلال الفترة المقبلة حال الاستجابة لهذه التصريحات والمطالبات من قبل الجماهير.

وفي سياق منفصل، عبر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق برباعية نظيفة على حساب المصري، في أولى جولات الموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز.

وأضاف كولر: سعداء للغاية بالنتيجة والأداء.. كل اللاعبين قدموا المطلوب منهم، وكانوا مميزين للغاية، وحققنا نتيجة طيبة في بداية مشوار المنافسة على اللقب.

وأردف كولر: حققنا مكاسب عديدة من الفوز على المصري، وبالتأكيد نسعى للبناء على ذلك، ونستعد بقوة لكل المباريات من أجل تقديم أفضل ما يكون.

وحقق الفريق الفوز على المصري برباعية نظيفة حملت توقيع رضا سليم ، وبيرسي تاو «هدفين» وكريم فؤاد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.