عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين إلى 3 شهداء و30 جريحا

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين إلى 3 شهداء ونحو 30 جريحا.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن ثلاثة شهداء و30 إصابة على الأقل، وصلت إلى مستشفيات جنين، بينها إصابات خطيرة.

وأكدت مصادر محلية فلسطينية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم وحاصرت منزلين، وقصفتهما بعدة صواريخ، ومنعت مركبات الإسعاف والطواقم الطبية من الوصول للمصابين.

وأضافت المصادر أن مدينة جنين ومخيمها شهدت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

وقال نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال عدوانها على مخيم جنين، الشاب أحمد عبد الكريم منصور، والمسن المريض حسين أحمد زيدان (65) قبل أن تفرج عنه لاحقا، حيث أصيب بذبحة صدرية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تسلمت المسن زيدان من حاجز الجلمة العسكري، ونقلته إلى مستشفى ابن سينا في جنين.

العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين الفلسطينيين عدد ضحايا مستشفيات جنين جيش الاحتلال مخيم جنين اخبار فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة دانيال.. عاصفة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

غضب عارم من الشناوي على عبدالمنعم عقب مباراة الأهلي والمصري |فيديو

منخفض جوي.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

بشرى سارة| شعبة الخضراوات تكشف موعد تراجع أسعار الطماطم والبصل بالأسواق.. الخير خلال أيام

بعد فوز الأهلي برباعية .. شوبير يطرح سؤالا للجمهور

قرار جديد ضد مرتضى منصور لصالح محامي الأهلي

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

جفاف الروصيرص.. ماذا فعل سد النهضة بمنسوب النيل في السودان؟

ترشيحاتنا

مدير الآثار الغارقة: أحلم باكتشاف مقبرتي الإسكندر الأكبر وكليوباترا

شكري: مصر تؤكد أهمية حشد الدعم الدولي لتوفير الاحتياجات الإنسانية والتنموية للأشقاء السودانيين

غطاسون ينتشلون 2 طن من مخلفات البحر في الغردقة.. فيديو

صفقة القرن بين الأهلي وبايرن ميونخ .. تفاصيل

الزمالك يتواصل مع مدربين جدد لخلافة أوسوريو

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين إلى 3 شهداء و30 جريحا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة

حبسوا محمد صلاح في ليفربول| تفاصيل جنونية بحق الفرعون المصري.. ما القصة؟

بفستان قطعتين.. رنا رئيس تثير الجدل من كواليس تصوير أولاد حريم كريم

ميريام فارس تخطف الأنظار بفستان ذهبي في حفل الموريكس دور  

فيديو

إصابة فنانة شهيرة بالسرطان وأسرتها توقف علاجها.. فيديوجراف

بالقبلات والأحضان.. انتهاء الخلاف بين محمد رمضان ونوال الزغبي

نجوم العالم العربي.. حكاية فرح المنصورة الأسطوري بطلخا |فيديوجراف

بالفيديو | إغماء المخرجة منال الصيفي خلال عزاء زوجها الفنان أشرف مصيلحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ