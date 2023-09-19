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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل لقاء بيراميدز.. رسالة مثيرة من حسين لبيب للاعبي الزمالك

صدى البلد

وجه حسين لبيب المرشح للانتخابات الزمالك رسالة الي لاعبي الزمالك قبل لقاء بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.

وكتب حسين لبيب من خلال حسابه الشخصي تويتر :٠  اولا

‏رسالتي للاعبي الزمالك قبل أول مباراة في الدوري 
‏ثقتي بكم بلا حدود.. ابذلوا قصارى جهدكم لإسعاد الملايين من جماهير الزمالك العظيمة في مصر والوطن العربي..

وتابع :" استحضروا روح الزمالك الكبير وأعيدوا أمجاد الماضي والحاضر لكتابة مستقبل أفضل في تاريخ النادي العريق.. أدوا ما عليكم في الملعب والتوفيق سيكون حليفكم بإذن الله.
‏أنتم قادرون على عبور تلك المباراة في مستهل المشوار وتحقيق انطلاقة كبيرة في بداية الدوري لاستعادة الدرع الغالي من جديد إلى ميت عقبة بعد الفوز به في نسختين متتاليتين 2021/2020 و 2022/2021، وكذلك ".

اضاف :" أنتم قادرون على تعويض خسارتكم المفاجئة أمام بطل جيبوتي والصعود إلى دوري المجموعات في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".
‏اؤكد لكم في حالة فوز قائمتي بثقة الجمعية العمومية في انتخابات 20 أكتوبر المقبل وكعهدنا سنولي ملف كرة القدم على رأس الأولويات وسيتم توفير كل الدعم للفريق الأول وحل المشكلات الفنية وتسوية المستحقات المالية.. كما سنسعى إلى حل أزمة القيد وتسوية القضايا المتعلقة باللاعبين السابقين تمهيدًا لفتح صفحة جديدة بيضاء مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
‏عاش نادي الزمالك اكبر قلعة رياضية في مصر "،

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