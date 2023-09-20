كولر يشيد بلاعبي الأهلي بعد الفوز على المصري برباعية نظيفة

أعرب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على نظيره المصري البورسعيدي في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس.



وفاز الأهلي على المصري البورسعيدي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما أمس على ملعب استاد برج العرب في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.



وقال كولر، في مؤتمر صحفي عقب المباراة، "أود أن أشكر جميع اللاعبين على الأداء والنتيجة .. وسعادتي كانت زائدة بفضل تألق اللاعبين الذين سجلوا الأهداف والتمريرات الحاسمة".



وتحدث عن المهاجم الفرنسي موديست، قال كولر "إنه لاعبه مميز يحتاج إلى الانصهار مع منظومة الفريق، فهو لم يكن جاهزا بالشكل المطلوب من الناحية البدنية حيث إنه لم يشارك في أي مباراة قوية منذ نحو 3 أشهر".



وأكد المدير الفني أن اللاعب سيصبح أحد العناصر المميزة مع ارتفاع معدلات الانسجام مع زملائه.