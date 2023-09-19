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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المدير الفني للمصري بعد الخسارة أمام الأهلي: أتحمل النتيجة

المدير الفني للفريق
المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري علي ماهر

 أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري علي ماهر، أن أداء لاعبي الفريق أمام النادي الأهلي في افتتاحية مباريات الفريقين بمسابقة الدوري الممتاز تأثر عقب طرد اللاعب باهر المحمدي، إلى جانب غياب الانسجام بين بعض اللاعبين.


كان الأهلي فاز برباعية نظيفة على المصري البورسعيدي في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولي لمسابقة الدوري الممتاز.


وقال علي ماهر "أتحمل النتيجة ولازلنا في بدايةً الموسم وسنعمل على تصحيح الأخطاء التي وقعنا فيها ومباراة اليوم درس مستفاد للمباريات المقبلة".

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