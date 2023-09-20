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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة: أعراض تؤكد تناولك لطعام فاسد بعد تسمم أشخاص بالمنوفية.. ماذا يحدث لمرضى السكري عند استخدام العسل الأبيض؟.. ميريام فارس تخطف الأنظار بفستان ذهبي في حفل الموريكس دور

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

أعراض إذا ظهرت على الشخص فهو يعاني من الاكتئاب.. احذره

 

 الاكتئاب هو اضطراب مزاجي يسبب شعورًا دائمًا بالحزن وفقدان الاهتمام، وهو يؤثر على شعورك وتفكيرك وسلوكك ويمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل العاطفية والجسدية. 

 

بالبينك الملفت.. نسرين طافش تثير الجدل بجمالها

 

 نشرت الفنانة نسرين طافش صورًا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام  .

 

بعد تسمم ٢٧ شخصا بالمنوفية ... اعراض تؤكد تناولك لـ طعام فاسد

 

تعرض 27 شخصا لـ التسمم الغذائي، وتم نقلهم لعدد من المستشفيات الخاصة والحكومية، ثم تحويلهم إلى قسم السموم بالمستشفى الجامعي بشبين الكوم، وذلك بعد تناولهم البيتزا من مطعم شهير.

 

ماذا يحدث لمرضى السكري عند استخدام العسل الأبيض؟.. حسام موافي يوضح

 

يحمل العسل الأبيض العديد من الفوائد الصحية للجسم،  وغالبا ما يقوم البعض باستبداله في تحلية المشروبات والحلويات لتجنب مخاطر السكر الأبيض.

 

للقلب والأوعية الدموية.. فوائد خارقة لتناول الفراولة

 

تحتوي الفراولة على العديد من الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية، وتُعتبر مصدرا جيدا لفيتامين سي وفيتامين ك، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة. كما تحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية، وهو ما يجعلها مناسبة للأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا قليل السعرات.

 

ميريام فارس تخطف الأنظار بفستان ذهبي في حفل الموريكس دور

 

نشرت الفنانة ميريام فارس صور لها عبر حسابها على إنستجرام، خلال مشاركتها في حفل الموريكس دور لعام 2023، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

 

بفستان قطعتين.. رنا رئيس تثير الجدل من كواليس تصوير أولاد حريم كريم
 

 

ظهرت الفنانة رنا رئيس بإطلالة ساحرة، وذلك خلال كواليس تصوير فيلم "أولاد حريم كريم"، وقد شاركت صور إطلالتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

المرأة والصحة نشرة المرأة والصحة

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