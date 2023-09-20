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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسن العدل يكشف خطة العبور لنصر أكتوبر 1973.. وكيف تحققت

الفنان حسن العدل
الفنان حسن العدل

أكد الفنان حسن العدل، أن نكسة 1967 كان لها وقع مرير ولكنه أعطتنا طاقة أكبر لإسترداد سيناء، مشيرا إلى أنه كان هناك مظاهرات حاشدة بأن يستمر الزعيم جمال عبد الناصر في القيادة.

 

وقال حسن العدل، خلال لقاء له لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن الشعب المصري لن ينكسر بعد هزيمة 67، حتى أنه بدأ الإستعداد للحرب وتشكيل الجيش قبل حرب الإستنزاف.

 

وتابع الفنان حسن العدل، أن يوم العبور كان يوم عادي، حتى أن بعض الجنود كانوا يمارسون كرة القدم، وكانت من ضمن خطة الخداع للعدو الصهيوني، وبدأ تجميع الجنود في الساعة الواحدة والنصف، وكان هناك صمت على الجبهة.

 

 اقتحام خط بارليف

وأشار حسن العدل إلى أن الطيران المصري في تمام الساعة الثانية ظهرا حلق فوق رؤوسنا وكان هناك خطة للعبور تمت بحكمة، والقوارب المصرية عبرت قناة السويس، وتم اقتحام خط بارليف.

الفنان حسن العدل نكسة 1967 سيناء جمال عبد الناصر القوارب المصرية قناة السويس

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