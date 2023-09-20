فاركو يتعاقد مع مدافع منتخب السنغال للشباب

نجح مجلس إدارة نادي فاركو برئاسة عز الدين ياشار في التعاقد مع المدافع السنغالي بابا كار نداي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي برونو روماو.



وكانت آخر محطات بابا كار نداي هي نادي داونز السنغالي، وكان أحد الأعمدة الأساسية لمنتخب السنغال للشباب الحائز على كأس الأمم الأفريقية بمصر 2023، وشارك في جميع مباريات منتخب بلاده بكأس العالم للشباب.



وتُعد صفقة السنغالي بابا كار الثامنة لفاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد كل من "صلاح باشا، موسيس توراي، محمود البدري، محمد بانجورا، محمد فخري، فارس السيد وكريم نبيل".