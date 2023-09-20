كريم فؤاد: كولر أشاد بحماسي في التدريبات

نشر احمد حسن نجم منتخب مصر السابق تصريحات كريم فؤاد بعد فوز الأهلي على نظيره المصري البورسعيدي برباعية نظيفة.

وكتب احمد حسن: كريم فؤاد: كولر أخبرني قبل اللقاء بإمكانية مشاركتي في المباراة وأشاد بحماسي في التدريبات

وعزز الأهلي النتيجة وسجل الهدف الرابع أمام المصري بهدف في اللقاء الذى يقام حاليا على استاد برج العرب في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وسدد كريم فؤاد كرة قوية تسقط من يد محمود جاد حارس المرمي وتمر من تحت قدمه فتسكن الشباك.

فاز الأهلي على نظيره المصري البورسعيدي برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما على استاد برج العرب في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة يحصل الأهلي على أول 3 نقاط في بنك الدوري الذي يحمل لقبه من الموسم الماضي.

