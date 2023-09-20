عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مارسيل كولر يشيد بموديست: معنا منذ فترة قليلة ولا يعرف أسماء اللاعبين

صدى البلد

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق تصريحات مارسيل كولر بالمؤتمر الصحفي بعد  فوز الأهلي على نظيره المصري البورسعيدي برباعية نظيفة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه بموقع فيسبوك: كولر خلال المؤتمر الصحفي:

"موديست شارك في آخر مباراة منذ فترة طويلة ومعنا منذ فترة قليلة، فهو حتى الآن لا يعرف أسماء اللاعبين".

وفاز الأهلي على نظيره المصري البورسعيدي  برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما على استاد برج العرب في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة يحصل الأهلي على أول 3 نقاط في بنك الدوري الذي يحمل لقبه من الموسم الماضي.
 

كولر أنطوني موديست صفقة موديست مباراه الاهلي و المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غضب عارم من الشناوي على عبدالمنعم عقب مباراة الأهلي والمصري |فيديو

منخفض جوي.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

بشرى سارة| شعبة الخضراوات تكشف موعد تراجع أسعار الطماطم والبصل بالأسواق.. الخير خلال أيام

مفاجأة| عملية زراعة شعر وراء عدم لعب لاعب الأهلي بالرأس أمام المصري

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

قرار جديد ضد مرتضى منصور لصالح محامي الأهلي

أول تعليق من رضا عبد العال بعد فوز الأهلي على المصري

شركة شاي شهيرة راعٍ رسمي للنادي الأهلي لمدة 3 سنوات

ترشيحاتنا

حال التأكد .. عقوبة تنتظر الأهلي والمصري من اتحاد الكرة |فيديو

بحاجة إلى إصلاحات.. أوكرانيا ترفض 10 دبابات ألمانية من طراز ليوبارد

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

الرئيس الجزائري: التدخل العسكري في النيجر له عواقب وخيمة

دعاء واظب عليه النبي كل صباح .. 11 كلمة احرص عليها

25 ألف جنيه للمتميز.. تفاصيل وشروط حجز وحدات سكن مصر وجنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة ملفتة

رقم صادم.. سعر فستان ياسمين صبري يثير الجدل

السويس بتفرح.. خروج أطنان الأسماك من البحر |شاهد

بفستان مبهج.. هنا الزاهد تستعرض أناقتها بإطلالة على الموضة

فيديو

أهو جالك أهو.. حفل تخرج طالبات يثير ضجة على مواقع التواصل |فيديوجراف

لاعب كرة ومدير تصوير.. معلومات عن أبناء الفنان الراحل أشرف مصيلحي

إصابة فنانة شهيرة بالسرطان وأسرتها توقف علاجها.. فيديوجراف

بالقبلات والأحضان.. انتهاء الخلاف بين محمد رمضان ونوال الزغبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ