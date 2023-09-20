مارسيل كولر يشيد بموديست: معنا منذ فترة قليلة ولا يعرف أسماء اللاعبين

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق تصريحات مارسيل كولر بالمؤتمر الصحفي بعد فوز الأهلي على نظيره المصري البورسعيدي برباعية نظيفة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه بموقع فيسبوك: كولر خلال المؤتمر الصحفي:

"موديست شارك في آخر مباراة منذ فترة طويلة ومعنا منذ فترة قليلة، فهو حتى الآن لا يعرف أسماء اللاعبين".

وفاز الأهلي على نظيره المصري البورسعيدي برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما على استاد برج العرب في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة يحصل الأهلي على أول 3 نقاط في بنك الدوري الذي يحمل لقبه من الموسم الماضي.

