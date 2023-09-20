طريقة تحضير أرز بالكبدة

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة تحضير ارز بالشعريه اللزيز بالكبده.



المقادير



2 كوب ارز بسمتى

100 جرام كبده مقطعه مكعبات صغيره

معلقتين كبار زبده

كوب شعريه

نص معلقة ملح

نص معلقة قرفه

مكسرات ( سونوبر+زبيب) حسب الرغبه

نص معلقة فلفل اسمر

الطريقه



فى ايناء كبير نضع الزبده مع الشعريه حتى تاخز لون بنى جميل نضع الكبده والتوابل مع التقليب ثم نضع الارز المغسول والمنقوع فى الماء قبل التسويه بربع ساعه تم نقوم بوضع 3 ونصف كوب ماء بنفس الكوب وتقلب قليلا حتى يتشرب الارز بنصف الماء تقريبا ثم نهدى النار ونغطى الارز حتى ينضج وعند التقديم نقوم بتزينه بالمكسرات والزبيب

بالهنا