روسيا تسقط مسيرة أوكرانية جديدة في بيلجورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن منظومة الدفاع الجوي الروسية دمرت مساء الثلاثاء طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلجورود.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قالت الوزارة في بيان صادر عنها "في التاسع عشر من سبتمبر حوالي الساعة 11:45 مساءً بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف داخل الأراضي الروسية".

وأضاف البيان: "تم تدمير الطائرة المسيرة لأوكرانية بوسائل الدفاع الجوي الجاهزة في المقاطعة".

وكانت روسيا شنت هجمات واسعة النطاق بالمسيّرات على أوكرانيا، في وقت تشن كييف أيضَا هجمات واسعة على مناطق روسيا.

من جانبها، أعلنت واشنطن أنها ستزود أوكرانيا قريباً بدبابات “أبرامز”.