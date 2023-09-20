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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الملك عبدالله الثاني يستعرض الشراكة بين الأردن وبرنامج الأغذية العالمي وسبل تعزيزها

العاهل الأردني الملك
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

 استعرض العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الشراكة بين الأردن وبرنامج الأغذية العالمي وسبل تعزيزها.
جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني في نيويورك، أمس الثلاثاء، مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين حيث بحثا أهمية تكثيف الجهود الدولية للتصدي لتحديات الأمن الغذائي، خاصة على المجتمعات المعرضة للخطر مثل اللاجئين.
وتم خلال اللقاء، الذي حضره الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والذي عقد على هامش اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التأكيد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، خصوصا في ظل النقص الحاد في الدعم الدولي للوكالات الأممية التي تقدم الخدمات للاجئين، مثل برنامج الأغذية العالمي.
وحضر اللقاء، طبقاً لبيان الديوان الملكي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان.

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