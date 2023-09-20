السكة الحديد: إيقاف تشغيل قطار 772/773 القاهرة / مطروح اعتبارا من الجمعة

قررت الهيئة القومية لسكك مصر إيقاف التشغيل الصيفى لقطارات القاهرة / مرسى مطروح والعكس تزامناً مع انتهاء موسم الصيف

وقالت الهيئة أنه إعتباراً من يوم الجمعة الموافق 29 / 9 / 2023 يتم إيقاف تشغيل قطار 772/773 الجلوس ( القاهرة / مرسى مطروح ) على أن تقوم آخر رحلة من القاهرة يوم الخميس الموافق 28/9/2023 ، على أن يعود بقطار 775/ 774 الجلوس ( مرسى مطروح / القاهرة ) بآخر رحلة من مرسى مطروح يوم الجمعة الموافق 29/9/2023.

كانت الهيئة قد أوقف ابتداءاً من يوم الثلاثاء الموافق 19 / 9 / 2023 تشغيل قطار 772/773 النوم ( القاهرة / مرسى مطروح ) وكانت آخر رحلة من القاهرة يوم الإثنين الموافق 18/9/2023