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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السكة الحديد: إيقاف تشغيل قطار 772/773 القاهرة / مطروح اعتبارا من الجمعة

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

قررت الهيئة القومية لسكك مصر إيقاف التشغيل الصيفى لقطارات القاهرة / مرسى مطروح والعكس تزامناً مع انتهاء موسم الصيف

وقالت الهيئة أنه إعتباراً من يوم الجمعة الموافق 29 / 9 / 2023 يتم إيقاف تشغيل قطار 772/773 الجلوس  ( القاهرة  / مرسى مطروح ) على أن تقوم آخر رحلة من القاهرة يوم الخميس الموافق 28/9/2023 ، على أن يعود بقطار 775/ 774  الجلوس  ( مرسى مطروح  / القاهرة ) بآخر رحلة من مرسى مطروح يوم الجمعة الموافق 29/9/2023.

كانت الهيئة قد أوقف ابتداءاً من يوم الثلاثاء الموافق 19 / 9 / 2023  تشغيل قطار 772/773 النوم  ( القاهرة  / مرسى مطروح ) وكانت آخر رحلة من القاهرة يوم الإثنين الموافق 18/9/2023 

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