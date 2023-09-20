القيعي وشوبير.. شاهد نجوم الرياضة في عزاء تيسير الهواري عضو لجنة الحكماء بالأهلي

حرص بعض نجوم الرياضة المصرية، على حضور عزاء رجل الأعمال تيسير الهواري، عضو لجنة الحكماء بالنادي الأهلي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، والذي وافته المنية أمس الأول الاثنين، في أحد فنادق القاهرة.

وتواجد الإعلامي أحمد شوبير والعامري فاروق وسيف زاهر، في الصفوف الأولى لتلقي واجب العزاء في وفاة تيسير الهواري.

كما تواجدت بوسي شلبي وإيناس الدغيدي ، في عزاء تيسير الهواري، بالإضافة إلى خالد مرتجي، وعدلي القيعي.

وأعلنت إدارة الأهلي وفاة تيسير الهواري عضو لجنة الحكماء بالنادي وأحد أقدم وأكبر أعضاء القلعة الحمراء.

وقال طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم: "بقلب يعتصره الحزن والألم علي فراقه راضي بقضاء الله وإرادته أن استرد وديعته".

وأضاف: "أدعو بالرحمة للوالد والأخ والحبيب.. الذي كان يهوّن علينا بحكمته متاعب الدنيا وآلامها.. رحم الله السند الغالي الحبيب تيسير الهواري ورزقه الجنة بفضله ورحمته".