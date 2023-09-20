إعلامي شهير يكشف أسبابًا مثيرة لفوز الأهلي برباعية على المصري البورسعيدي

علّق الإعلامي إبراهيم عبدالجواد على فوز الأهلي على نظيره المصري البورسعيدي برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما على استاد برج العرب في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر حسابه بموقع فيسبوك مُعددًا أسباب فوز الأهلي:1- بداية هايلة لرضا سليم.. جناح خطير جداً 2- إمام عاشور وهو في مستواه أحسن 8 في مصر، 3- بيرسي تاو 🔥 4- خمس لعيبة من التشكيلة الأساسية ناشئين الأهلي ،5- المصري تأثر جدًا بالطرد، 6- تحضير كولر للماتش 10/10 ، 7- خطأ صعب من لعيب عنده خبرات زي باهر.

وفاز الأهلي على نظيره المصري البورسعيدي برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما على استاد برج العرب في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة يحصل الأهلي على أول 3 نقاط في بنك الدوري الذي يحمل لقبه من الموسم الماضي.