إبراهيم عبدالجواد يشرح فنيات هدف رضا سليم بمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

علّق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد علي هدف رضا سليم من مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في اللقاء الذي جمعهما على استاد برج العرب في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر حسابه بموقع فيسبوك: "‏التفصيلة الأهم في جول رضا .. أنه ركن الكورة.. مشاطش أي حاجة في الزحمة وزي ما تيجي تيجي".



وفاز الأهلي على نظيره المصري البورسعيدي برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما على استاد برج العرب في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة يحصل الأهلي على أول 3 نقاط في بنك الدوري الذي يحمل لقبه من الموسم الماضي.