ليست بالصفقات.. فرج عامر: المنافسة الكروية هذا الموسم معقدة

علّق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، علي فوز الأهلي على نظيره المصري البورسعيدي برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما على استاد برج العرب في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وكتب فرج عامر عبر حسابه بموقع فيسبوك: ليس بالصفقات يصنع الترايب في الدوري العام المصري هذا الموسم ، المنافسة الكروية أعقد من ذلك

وفاز الأهلي على نظيره المصري البورسعيدي برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما على استاد برج العرب في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة يحصل الأهلي على أول 3 نقاط في بنك الدوري الذي يحمل لقبه من الموسم الماضي.