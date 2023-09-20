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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحد أبطال حرب أكتوبر 1973: هؤلاء من صنعوا سلالم الساتر الترابي الخشبية|تفاصيل

المهندس عز الدين
المهندس عز الدين سيد

قال المهندس عزالدين سيد أحد أبطال حرب أكتوبر، إن أفراد القوات المسلحة الباسلة خاضوا تدريبات في منتهى الصعوبة استعدادا لحرب أكتوبر 1973، وكما جرى استخدام التمويه، موضحًا: "أنا شخصيا أخبرت بأنني جرى تسريحي قبل الحرب بـ3 شهور، حزنت كثيرا، لأنني كنت أريد أن أحارب، وبعدها تم استدعائي".

 

وأكد المهندس عز الدين سيد، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لم يكن يعلم ما سيحدث، ولكن جرى استدعاؤه قبل الحرب بنحو شهر، وكان متواجداً في الورش لإصلاح المعدات، وفي أثناء الحرب كان يتم التجهيز للكباري وصيانتها.

حرب أكتوبر

وتابع أحد أبطال حرب أكتوبر: "كانت هناك فكرة صغيرة جدا لكنها كانت مفيدة للغاية في تحقيق النصر، وهي الحبال التي جرى رميها فوق الساتر الترابي، وتم استخدامها كسلالم لصعود الساتر، حيث إن هذه السلالم مكونة من حبال وخشب وبعض أفرادنا استخدموه في الصعود وهم يحملون مدافع".

 

وأكد، أن من صنع هذه السلالم مجموعة مراكبية في منطقة مصر القديمة لأنهم متخصصون في التخريز، موضحًا: "قبضنا عليهم حتى يصنعوا السلالم لكننا طمأننا أهاليهم بأنهم موجودون معنا ولم نخبرهم بطبيعة ما يحدث".

 

 

عز الدين سيد الشاهد حرب اكتوبر أبطال محمد الباز

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