8 قتلى في كشمير الهندية خلال اشتباكات مع الجيش

قتل 8 أشخاص في الشطر الخاضع لإدارة نيودلهي من إقليم كشمير، وذلك في اشتباكات دارت بين وحدات هندية ومقاتلين انفصاليين، بحسب ما أعلن مسؤول في الشرطة المحليّة.

وقال المسؤول في الشرطة الهندية فيجاي كومار للصحافيين حسب تصريحات نقلتها سكاي نيوز، إنّ الاشتباكات اندلعت الأربعاء الفائت في أعقاب كمين أسفر عن مقتل ثلاثة هنود، كانوا عسكريان وشرطي، أثناء تسييرهم دورية في منطقة حرجية في جنوب كشمير.



و أعقب الكمين تبادل لإطلاق النار بين المهاجمين والقوات الهندية.

واستعان الجيش الهندي بمروحيات وطائرات مسيّرة لمطاردة المهاجمين وشنّ غارات جوية على المنطقة الحرجية.

وأوضح كومار أنّ متمرّدين قتلا في الاشتباكات، أحدهما يدعى عُزير خان، وهو قيادي محلّي في جماعة "عسكر طيبة" ومقرّها في باكستان.