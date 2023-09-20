أربعة شهداء وعشرات الجرحى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين وغزة| فيديو

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا ، يشير إلى سقوط 4 شهداء وعشرات الجرحى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين وغزة.

ووفقا للمقطع، قتل الجيش الإسرائيلي 3 فلسطينيين، الثلاثاء، خلال عملية عسكرية في مخيم جنين للاجئين، شمال الضفة الغربية المحتلة، واستخدم خلال تلك العملية طائرة مسيّرة.

وفي سياق متصل، قالت القناة السابعة العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فتح تحقيقا بشأن تقرير حول استشهاد الشاب يوسف سالم يوسف رضوان (25 عاما) من بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة؛ جراء إصابته برصاصة في رأسه، أطلقها عليه جنود الاحتلال شرق المدينة، إضافة إلى إصابة 11 مواطنا بجروح مختلفة، من بينها واحدة خطيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الشرقية لقطاع غزة.