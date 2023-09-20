رحلة يُرافقك فيها الملك.. ماتريد معرفته عن معرض توت عنخ آمون التفاعلي

قال مجدي شاكر، الخبير الأثري، إن معرض توت عنخ آمون التفاعلي جاء في إطار التسويق لـ المتحف المصري الكبير، حيث يستخدم المعرض أحدث وسائل العرض التكنولوجي، موضحًا أنه المعرض يعطي فرصة للرجوع بالزمن ورؤية الملك توت عنخ آمون وهو يمارس حياته.

معرض توت عنخ آمون التفاعلي



وأضاف “شاكر” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، من تقديم الإعلامية داليا أيمن، اليوم الأربعاء، أن المعرض أيضًا سيقدم الموسيقى المصرية القديمة، لافتًا إلى أن هذه الطريقة ستهساهم في الترويج للمتحف المصري بطريقة حديثة وهي فرصة لكل المصريين لتعرف على الملك توت ورؤية آثاره.



وأشار مجدي شاكر، الخبير الأثري إلى أن المتحف المصري سيتم افتتاحه في بداية العام المقبل، والذي سيتضمن قاعتين للملك توت عنخ آمون، مضيفًا أن المتاحف حاليًا أصبح لها دور تفاعلي مع المجتمع، حيث تهتم المتحاف بالأحداث سواء كانت فنية أوعالمية.