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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

6 طرق للوقاية من الأمراض غير السارية.. تعرف عليها

صدى البلد

الأمراض غير السارية ، والتي من أبرزها الضغط - السكر - أمراض القلب - أمراض الجهاز التنفسي ، الأورام  من الأمور التي يجب أن يتجنب الإنسان الإصابة بها قدر الإمكان عن طريق اتباع طرق الوقاية الصحية .

ونشرت وزارة الصحة والسكان، منشورا توعويا حمل عنوان أسباب تجعلك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض غير السارية والتي تتمثل في  التالي :- 

  • استهلاك التبغ
  • السمنة
  • ارتفاع ضغط الدم
  • استهلاك الكحول
  • الخمول البدني
  • التغذية غير السليمة

 

وشددت وزارة الصحة والسكان علي ضرورة النزول للكشف والاطمئنان د ضمن حملة 100 يوم صحة والتي تعمل  يوميا من ٩ صباحًا لـ ٩ مساء.

واوضحت وزارة الصحة والسكان أن الحملة متواجدة في كل محافظات الجمهورية، للاستفسار يرجى الاتصال على الرقم ١٥٣٣٥.

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