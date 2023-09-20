6 طرق للوقاية من الأمراض غير السارية.. تعرف عليها

الأمراض غير السارية ، والتي من أبرزها الضغط - السكر - أمراض القلب - أمراض الجهاز التنفسي ، الأورام من الأمور التي يجب أن يتجنب الإنسان الإصابة بها قدر الإمكان عن طريق اتباع طرق الوقاية الصحية .

ونشرت وزارة الصحة والسكان، منشورا توعويا حمل عنوان أسباب تجعلك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض غير السارية والتي تتمثل في التالي :-

استهلاك التبغ

السمنة

ارتفاع ضغط الدم

استهلاك الكحول

الخمول البدني

التغذية غير السليمة

وشددت وزارة الصحة والسكان علي ضرورة النزول للكشف والاطمئنان د ضمن حملة 100 يوم صحة والتي تعمل يوميا من ٩ صباحًا لـ ٩ مساء.

واوضحت وزارة الصحة والسكان أن الحملة متواجدة في كل محافظات الجمهورية، للاستفسار يرجى الاتصال على الرقم ١٥٣٣٥.