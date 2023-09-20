عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عضو بتجارية الإسماعيلية: نعمل كخلية نحل من خلال 75ألف تاجر لخدمة المواطنين

وائل عبد العزيز عضو
وائل عبد العزيز عضو مجلس الإدارة

صرح وائل عبد العزيز عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية وأمين الصندوق، إنه وبحسب توجيهات أكرم الشافعي رئيس مجلس الإدارة، تعمل الغرفة بمشاركة 75 ألف تاجر لخدمة المواطن الإسماعيلاوي، لافتا إلى الإتجاه العام نحو تقليل الفجوة بين التاجر والمستهلك ، بحيث تصل السلعة من التاجر الأول مباشرة، وهو بدوره يؤدي إلي تخفيض أسعار السلع والمعروضات بالمعارض المختلفة التي تقيمها الغرفة التجارية.

محافظ الإسماعيلية يطالب بطرح مقترحات جديدة للتوعية بالقضايا السكانية

وأضاف وائل عبد العزيز، أن مجلس إدارة الغرفة الجديد يعي دوره المجتمعي نحو الشارع الإسمعلاوي، وأن إفتتاح معرض أهلا مدارس في نسخته 2023، كان واحدا من ثمار التعاون المثمر بين أعضاء المجلس والتنسيق بين الجهاز التنفيذي والتموين ومديرية أمن الإسماعيلية، لتوفير المستلزمات الدراسية والمكتبية والملابس والأحذية بأسعار تنافسية مرضية وبجودة عالية.

وأشار وائل عبد العزيز، إلى أنه جاري التنسيق من أجل وصول الخدمة إلي أهالينا بالمراكز والقري البعيدة للإستفادة من تخفيضات المعرض، وسوف يعلن عن هذه التفاصيل تباعا.

وأضاف أمين الصندوق، أن المعارض يشارك فيها منتجي الأدوات المكتبية والملابس والأحذية، مؤكدا أنه تم الإتفاق بالفعل علي توفير مستلزمات المدارس من (كشاكيل وكراسات، زمزميات وشنط مدرسية، وأحذية جلدية والكوتشي)، وكذلك توفير الزي المدرسي لمختلف المدارس بكل منطقة، بحيث يستطيع المواطن شراء كل ما يلزم أبناءه من مستلزمات مدرسية من مكان واحد بجودة مناسبة وبسعر منخفض يصل الي 30 %.

وأكد أن الدعوة للمشاركة بمعارض اهلا مدارس 2023، لاقت قبولا كبيرا من التجار والمنتجين، وذلك فى إطار المشاركة المجتمعية نحو مواطنى الإسماعيلية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة|مفاجأة قوية بأسعار الذهب وعيار 21 الآن

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

عليكي جن وعمل سفلي .. شيخ وزوجته يُمارسان علاقات مع الزبائن |تحقيقات

16 درجة خلال ساعات| تحذير عاجل من الأرصاد بعد أنباء عاصفة التنين

رسميًا الآن| سعر الدولار في مصر قبل ساعات من قرار البنك المركزي

الشيخ الدجال.. أقام علاقة مع الضحية بعدد حروف اسمها

زوجة لاعب كرة قدم| من سلمى الجابري ملكة جمال مصر لعام 2023

25 ألف جنيه وعلى 10 سنوات| “الإسكان” تعلن عن شقق جاهزة للحجز في 5 مدن.. تفاصيل التقديم

ترشيحاتنا

ثقافة العفاف.. البرلمان الإيراني يتبنى قانونًا يتعلق بإلزامية الحجاب

وزير التعليم: دراسة تحليلية لنتيجة الثانوية العامة.. وإعداد مقياس لتحديد مستوى القراءة والكتابة للطلاب

عزومة مركبية|كاتب: أمريكا لم تقدم يد العون الحقيقية لـ ليبيا

“المركزي” يحدد سعر الفائدة| تعرف على أفضل الشهادات الثلاثية في البنوك قبل اجتماع غدا

بعد تبادل القاهرة وأنقرة الزيارات| ماذا ينتظر إقليم الشرق المتوسط بعد تقارب البلدين

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 لكل التخصصات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتكرو السجائر هربوا من شارع باب البحر إلى 3 محافظات| القصة كاملة

رحيل فرناندو بوتيرو.. فنان الكائنات الضخمة والنساء المستديرات

بخطوات سهلة وبسيطة.. كيف يمكنك علاج الإنفلونزا في البيت؟

متداولة على النت وأثارت جدلًا| علامة على الـ50 جنيها البلاستيكية تكشف حقيقتها

فيديو

موجودة وبكميات.. أماكن تواجد أدوية الأورام وطرق الحصول عليها

أهو جالك أهو.. حفل تخرج طالبات يثير ضجة على مواقع التواصل |فيديوجراف

لاعب كرة ومدير تصوير.. معلومات عن أبناء الفنان الراحل أشرف مصيلحي

إصابة فنانة شهيرة بالسرطان وأسرتها توقف علاجها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ