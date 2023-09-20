عضو بتجارية الإسماعيلية: نعمل كخلية نحل من خلال 75ألف تاجر لخدمة المواطنين

صرح وائل عبد العزيز عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية وأمين الصندوق، إنه وبحسب توجيهات أكرم الشافعي رئيس مجلس الإدارة، تعمل الغرفة بمشاركة 75 ألف تاجر لخدمة المواطن الإسماعيلاوي، لافتا إلى الإتجاه العام نحو تقليل الفجوة بين التاجر والمستهلك ، بحيث تصل السلعة من التاجر الأول مباشرة، وهو بدوره يؤدي إلي تخفيض أسعار السلع والمعروضات بالمعارض المختلفة التي تقيمها الغرفة التجارية.

وأضاف وائل عبد العزيز، أن مجلس إدارة الغرفة الجديد يعي دوره المجتمعي نحو الشارع الإسمعلاوي، وأن إفتتاح معرض أهلا مدارس في نسخته 2023، كان واحدا من ثمار التعاون المثمر بين أعضاء المجلس والتنسيق بين الجهاز التنفيذي والتموين ومديرية أمن الإسماعيلية، لتوفير المستلزمات الدراسية والمكتبية والملابس والأحذية بأسعار تنافسية مرضية وبجودة عالية.

وأشار وائل عبد العزيز، إلى أنه جاري التنسيق من أجل وصول الخدمة إلي أهالينا بالمراكز والقري البعيدة للإستفادة من تخفيضات المعرض، وسوف يعلن عن هذه التفاصيل تباعا.

وأضاف أمين الصندوق، أن المعارض يشارك فيها منتجي الأدوات المكتبية والملابس والأحذية، مؤكدا أنه تم الإتفاق بالفعل علي توفير مستلزمات المدارس من (كشاكيل وكراسات، زمزميات وشنط مدرسية، وأحذية جلدية والكوتشي)، وكذلك توفير الزي المدرسي لمختلف المدارس بكل منطقة، بحيث يستطيع المواطن شراء كل ما يلزم أبناءه من مستلزمات مدرسية من مكان واحد بجودة مناسبة وبسعر منخفض يصل الي 30 %.

وأكد أن الدعوة للمشاركة بمعارض اهلا مدارس 2023، لاقت قبولا كبيرا من التجار والمنتجين، وذلك فى إطار المشاركة المجتمعية نحو مواطنى الإسماعيلية.