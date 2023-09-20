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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة بيطرية مجانية بقرية الأخارسة ضمن مبادرة حياة كريمة بالإسماعيلية

صدى البلد

نظمت مديرية الطب البيطرى في محافظة الإسماعيلية بقيادة الدكتور حامد موسي الأقنص مدير المديرية ووكيل الوزارة، قافلة بيطرية مجانية بقرية الأخارسة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب ضمن مبادرة حياة كريمة.  

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أبرز المشاركين في القافلة

وشارك في الحملة كل من الدكتور سامح عبد القادر مدير إدارة الرعاية بديوان الطب البيطري، والدكتورة مها يوسف مدير إدارة التناسيليات بالديوان، و بالتعاون مع أطباء الإدارة البيطرية بقيادة الدكتور محسن شحاتة، والدكتور إبراهيم عبد العظيم.

المستهدف من القافلة

واستهدفت القافلة الكشف عن قطعان الماشية والطيور والحيوانات، و التحصين والتسجيل للحفاظ على الثروة الحيوانية.  

نتائج القافلة

وأسفرت القافلة عن رش 2500 رأس من الأبقار والجاموس والأغنام، وعلاج 800 من الأغنام، و42 من الأبقار والجاموس من أمراض الباطنة، و11 حالة تناسليات، بالإضافة إلى علاج 2700 من الطيور المنزلية، كما تم إجراء 6 حالات جراحة.

كما شملت فعاليات القافلة البيطرية المجانية عمل توعية ارشادية لمربي الماشية بالمنطقة، حول  أهمية التأمين على الماشية وفوائده .

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