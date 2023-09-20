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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مواصلة أعمال لجنة تقييم مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بأسيوط

تقييم مشروعات المبادرة
تقييم مشروعات المبادرة الوطنية بأسيوط

واصلت لجنة تقييم المشروعات الخضراء الذكية بمحافظة أسيوط أعمالها بعقد المقابلات مع أصحاب المشروعات وإستمرار أعمال المعاينات الميدانية للمشروعات على الطبيعة وذلك لاختيار أفضل 18 مشروع على مستوى المحافظة في الست فئات تحت رعاية ودعم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وذلك في إطار جهود الدولة المصرية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
 

وتضم لجة التقييم الدكتور عمرو نبيل وتامر رفقي ممثلا وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحمد بشير مقرر اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة والدكتورة مروة كدواني مقررة المجلس القومى للمرأة بالمحافظة والدكتور أحمد حمزة بكلية الهندسة جامعة أسيوط والمهندس حسام صلاح رئيس جهاز شئون البيئة بالمحافظة وعبدالباقي سيد وهاجر محمد كمال عضوا اللجنة التنفيذية ومحمد جابر ممثل وزارة الاتصالات.


وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه لأول مرة يجري تنفيذ معاينات على الطبيعة للمشروعات المرشحة في المبادرة لضمان نزاهة ودقة التقييم لافتًا إلى متابعته المستمرة لفعاليات اللجنة وتلقيه تقارير يومية عن أعمال اللجنة وتسهيل عملية التقييم وإختيار أفضل المشروعات التي ستمثل المحافظة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية لافتًا إلى حضوره بعض فعاليات عملية التقييم التي تتم وفقًا لاشتراطات ومعايير التقييم التي حددتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

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وأشار محافظ أسيوط إلى أن فعاليات التقييم ستسفر عن اختيار 18 مشروع على مستوى المحافظة تمثل 6 فئات على أن يتم التصفيات لاختيار أفضل المشروعات على مستوى محافظات الجمهورية من خلال اللجان الفنية المشكلة بواقع 3 مشروعات من كل فئة من الفئات الست لإعطاء الفرصة لتوفير التمويل والاستثمارات للمشروعات الواعدة والمبتكرة التي ستمثل في مؤتمر نوفمبر القادم بحضور ومشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وكذلك ستمثل مصر في المؤتمر الدولي للمناخ في COP28 والمقرر عقده بدولة الإمارات لافتًا إلى أن عدد المشروعات التي تقدمت من المحافظة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بلغ 211 مشروع منها 65 مشروع مكتمل لمختلف الفئات الست للمبادرة وتخضع لمرحلة التقييم وعقد اللقاءات والمناقشات مع أصحابها لعرض مشروعاتهم والتي تستمر حتى 21 سبتمبر 2023 لتبدأ المرحلة الحالية وهي مرحلة تقييم المشروعات المتقدمة طبقًا لنسب الاستيفاء وللشروط والمعايير الموضوعة.
وأوضح مقرر اللجنة التنفيذية بالمحافظة أن لجنة تقييم المشروعات استهدفت زيارة بعض المشروعات التي تم تنفيذها أو تم تنفيذ أحد مراحلها على الطبيعة حيث تم زيارة مشروع زراعة نبات الجوجوبا بشركة أسيوط لتكرير البترول وتم معاينة ومشاهدة مراحل المشروع والخطوات التي تم تنفيذها على الطبيعة ومناقشته في طريقة التنفيذ ودراسة الجدوى وأوجه الاستفادة من المشروع واستدامته وجوانب المشروع لافتًا إلى استمرار الزيارات الميدانية عقب عقد اللقاءات والمقابلات مع أصحاب تلك المشروعات وإستيفاء عناصر التقييم المختلفة حتى يتثنى للجنة إختيار افضل المشروعات.

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