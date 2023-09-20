الصين تتوقع المزيد من الطقس السيء بعد إعصار أودى بحياة 5 أشخاص

أعلنت وسائل إعلام صينية، اليوم الأربعاء، أن مسؤولي الأرصاد الجوية كثفوا تحذيراتهم من هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية في مناطق عدة.

جاء ذلك بعد يوم من إعصار عنيف تسبب في إلحاق أضرار كبيرة بإقليم جيانجسو بشرق البلاد، ما أودى بحياة 5 أشخاص.





وكان الإعصار الذي وقع الثلاثاء، قصيراً لكنه عنيف إذ أظهرت مقاطع سيارات مقلوبة، وخطوط كهرباء مدمرة، وحطاماً متطايراً تناثر معظمه في شوارع مدينة سوشيان بشمال الإقليم.

وذكرت قناة CCTV الصينية الروسية، أن 4 أشخاص أصيبوا إضافة إلى الخمسة الذين لقوا حتفهم، عندما ضرب الإعصار بشكل مفاجئ منطقة مكتظة بالسكان.

وأصدرت السطات، تحذيرات من الأحوال الجوية، الأربعاء، في منطقة تشونجتشينج، وعدة مناطق أخري.