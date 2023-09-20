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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد إعلان أمريكا عن الممر الاقتصادي العظيم.. هل تتأثر قناة السويس؟

أرشيفية
أرشيفية

قناة السويس.. قال الكاتب الصحفي صبري عبد الحفيظ، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن خلال قمة الـ 20 عن إنشاء الممر الاقتصادي العظيم، والذي كثر الحديث عن أنه سوف يؤثر على قناة السويس.

هل يؤثر الممر الاقتصادي العظيم على قناة السويس؟
 

وأكد “عبد الحفيظ”، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، من تقديم الإعلامية هند النعساني، اليوم الأربعاء، أنه بعد تواصله مع عدد من المسئولين والخبراء لمعرفة حقيقة الأمر أجمعوا على أنه لن يؤثر تمامًا على قناة السويس.

وأشار صبري عبد الحفيظ، إلى أن قناة السويس دائمًا مستهدفة فيما يخص ضرب العمق الاقتصادي المصري.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتلقى اهتمامًا كبيرًا من قبل الرئيس السيسي، حيث يتم الترويج لها من قبل وفد اقتصادي متخصص في كل زيارة إلى الخارج.

ولفت إلى أن المنطقة الاقتصادية حققت في العام المالي لـ 2022 /2023  حوالي 3.7 مليار دولار، لافتًا إلى أنه متوقع وجود مزيد من الاستثمارات في عام 2023/ 2024 بحوالي 7 مليار دولار، حيث تم عقد بروتوكولات مع حوالي 60 شركة من أجل إنشاء حوالي 60 مشروع.

قناة السويس الاقتصادي العظيم بايدن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توك شو صدى البلد

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