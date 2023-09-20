"الزراعة في كل مصر".. ننشر جهود المديريات والطب البيطري خلال سبتمبر

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ١١١ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ١٢ وحتى ١٨ سبتمبر الجاري.

وخلال هذا الاسبوع، أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، قافلة بيطرية علاجية مجانية بمركز ومدينة الصف، لدعم المربين، كما تم تنفيذ ندوة ارشادية حول الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان، كما كثفت المديرية حملات الرقابة على الاسواق حيث تم ضبط 11 طن و933 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ولحوم مستوردة ومصنعات لحوم ومقطعات دواجن وهياكل دواجن ومفروم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، يوم حصاد وتقدير الانتاجية بمركز طلخا، في اطار برنامج الذرة الشامية المحملة على فول صويا، كما تم تنفيذ ندوة ارشادية حول محصول القمح، وطرق الزراعة الحديثة والري والتسميد وأصناف التقاوي المناسبة.

بينما استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، بعثة البنك الدولي وممثلي وزارتي الزراعة والري، في اطار مشروع "التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ"، كما تم تنفيذ قافلة زراعية بتلا، بالتعاون مع وكالة كلية الزراعة، كما تم ازالة عدد (12) حالة تعدي على الاراضي الزراعية، كذلك تم المرور على زراعات فول الصويا بقرى مركز اشمون، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، المرور على المحاصيل الحقلية الرئيسية: القطن، فول الصويا، الأرز للاطمئنان على حالتها، كما تم تنفيذ يوم حصاد وتقدير الانتاجية ضمن برنامج الذرة الشامية المحملة على فول الصويا، كذلك محصول السمسم المحمل على القطن، كما تم تنفيذ ندوة ارشادية حول الزراعة التعاقدية لمحصول فول الصويا بالإدارة الزراعية بميت غمر.

وأطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، قوافل بيطرية مجانية توعوية شاملة، بمركزي ديرب نجم، وبلبيس، لخدمة المربيين، كما تم عقد 3 ندوات و عدد من اللقاءات الإرشادية للمربين، حول التأمين على الماشية و التحسين الوراثي للسلالات، كما تم تنفيذ ٣ حملات تفتيشية على عيادات و معارض بيع الأدوية البيطرية و سيارات توزيع الأدوية بمراكز الزقازيق وبلبيس و منيا القمح، حيث تم ضبط (٨٣٢ عبوة ) لـ (٨٩ صنف ) دواء بيطري مخالف، كذلك نفذت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، عددا من الندوات الارشادية، حول القضاء على دودة الحشد والتوسع في زراعة القمح بحوش عيسى بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، ومدير عام التعاون الزراعي بالبحيرة، ومجالس إدارات الجمعيات الزراعية والمشتركة.

وواصل مهندسو البساتين بمديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، زراعة عددا من الأشجار المثمرة: الجوافة والبرتقال، بإدارة المعمورة الزراعية، كما تم تنسيق ميدان زويل التابع لحي وسط والدعم بالنباتات مثل (اليوكا - الوينكا - الاكاليفا)، كما نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة مطروح، قافلة بيطرية مجانية بإدارة الضبعة البيطرية، لدعم المربين، كما شنت حملات على المطاعم، حيث تم ضبط إجمالي 45 كجم دجاج و 15 كجم برجر و 5 كجم كفتة 10 كجم كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

فيما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعة حصاد محصول الأرز بالجمعيات الزراعية، وحصاد محصول السمسم المحمل على القطن ضمن فعاليات برنامج التعاون المشترك بين مجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية بمنطقة الاستصلاح، كما تم المرور على الزراعات الصيفية، وعقد اجتماع مع لجنة متابعة أعمال الميكنة والجرارات بمنطقة سهل الطينة بشرق بورسعيد، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على عدد من الجمعيات الزراعية وذلك لمتابعة موقف صرف الاسمدة، كما تم المرور على زراعات الأرز، والقطن القائمة على الري بالتنقيط كأحد نظم الري الحديث، كما تم عقد اجتماع مع العاملين بالإدارة الزراعية بكفر سعد.

وعقدت مديرية الزراعة بجنوب سيناء، اجتماعاً مع العاملين لمناقشة خطة تنفيذ الأعمال والتكليفات، كما تم المرور على عدد من المزارع، وعقد لقاءات مع المزارعين، كما واصلت جمعية نويبع التعاونية الزراعية عمليات صرف السماد المدعم للمزارعين، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، قافلة بيطرية مجانية بقرية بني مهدي، لعلاج ماشية صغار المربين والمزارعين، كما تفقد مدير مديرية الطب البيطري، مشروع سمالوط لتسمين العجول ومشروع تحسين السلالات، كذلك قامت مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج، بالمرور على الإدارة الزراعية بطما لمتابعة عمليات صرف الأسمدة، كما تم عقد اجتماع مع العاملين بالإدارة لمتابعة سير العمل، كما تم تفقد حصاد المحاصيل الصيفية.

بينما أطلقت مديرية الزراعة بمحافظة قنا، توفير تقاوي القمح بكل مراكز المحافظة بالتعاون مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، كما نفذت مديرية الطب البيطري، قافلة بيطرية مجانية بقرية القمانة بنجع حمادي، لخدمة المربين، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، قوافل بيطرية مجانية ولجان رش وعلاج جماعي، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة صناع الحياة، لدعم المربين.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة

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