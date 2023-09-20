الإسماعيلية.. إصابة 21 شخصا في تصادم سيارة وجرار زراعي بوصلة أبو سلطان

أصيب نحو 21 شخصا في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل، وجرار زراعي، عند وصلة أبو سلطان، بمركز فايد، في محافظة الإسماعيلية.

وكان اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا، من اللواء هنري إبراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة، يفيد بإصابة نحو 21 شخصا في حادث تصادم سيارة مع جرار زراعي.

ومن جهته، وجه الدكتور مصعب البدراوي، مدير هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية، بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان وقوع الحادث، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.