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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو فقد السيطرة على وزرائه

يائير لابيد
يائير لابيد

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء؛ بسبب التحذيرات الأمنية في الضفة الغربية المحتلة، قائلا، إن: "التصرف بما يتعارض مع موقف الشاباك فيما يتعلق بالسجناء الأمنيين، ليس صحيحا تماما".

وأضاف لابيد، في تصريحات له: "لقد فقد رئيس الوزراء السيطرة على وزرائه. كل واحد منهم يدير سياسته الخطيرة الخاصة. إن دعوة مواطني إسرائيل للحضور بالسلاح إلى الكنيس في يوم الغفران ليست سياسة أمنية، إنها شعبوية خطيرة".

وأشار إلى أنه: "بدلا من الهروب من المشاكل على طول الطريق إلى كاليفورنيا، يجب على نتنياهو كبح جماح وزرائه غير المسؤولين والعمل على تهدئة المنطقة".

وواصل تصريحاته: أولئك الذين سيدفعون الثمن هم أطفالنا، الذين سيضطرون إلى دخول مخيم اللاجئين في جنين مرة أخرى، ومرة ​​أخرى إلى غزة، وربما مرة أخرى إلى لبنان".

واختتم تصريحاته: "السياسة الأمنية لا يمكن إدارتها بالشعارات السياسية والتنافس على العناوين الرئيسية. إذا لم يقم نتنياهو بكبح جماح سموترييش وبن جفير، فسوف ندفع ثمن الحياة".

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضفة الغربية المحتلة الشاباك سموترييش وبن جفير حمل السلاح عيد الغفران

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