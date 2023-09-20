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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التخطيط: 99.4 مليار جنيه استثمارات كلية موجهة للخدمات التعليمية بخطة 23/2024  

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تقرير صادر عنها، مستهدفات خطة العام المالي الحالي 23 /2024 في مجال الخدمات التعليمية.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الخدمات التعليمية، حيث تتركّز أهمية القطاع في دوره الـمؤثّر في التنمية البشرية، وزيادة الإدراك الـمعرفي وتنمية الـمهارات بشكل يُسهم في تيسير الانتقال إلى الاقتصاد الـمعرفي والثورة الصناعية الرابعة، ومُواكبة مُستجدات العصر وتعزيز التنافسية في مختلف الـمجالات، ونظرًا لأهمية قطاع التعليم في بناء الشخصية الـمصرية، تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا له بتخصيص الـموارد للبرامج والـمشروعات من أجل تحسين جودة الخدمات التعليمية وتطبيق أساليب التعليم الحديث (2.0)، وتوفير منصات إلكترونية لـمُواءمة إمكانية التعلّم عن بُعد، وخلق جيل جديد ذي تعليم أفضل، موضحة أن الاستثمارات الكليّة الـمستهدفة لقطاع التعليم تقدر بنحو 99.4 مليار جنيه في خطة عام 23/2024.

وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى الـمشروعات الـمُستهدفة لقطاع الخدمات التعليمية ففي مجال التعليم العام والفني تستهدف خطة عام 23/2024  إحلال وتجديد 488 مدرسة (8335 فصلًا)، إنشاء وتجهيز 1875 مدرسة بإجمالي فصول 29622 فصلا، مُوزّعين حسب مراحل التعليم، تنفيذ تطبيق الجدارات في عدد (756) مدرسة تعليم فني، وإنشاء 10 مدارس تطبيقية، واستكمال شراء 700 ألف تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، و(75) ألف شاشة ذكية، ورفع كفاءة تجهيزات الـمدارس التجريبية الرسمية والـمتميزة، وإنشاء 31 مدرسة يابانية (661 فصلًا)، إلى جانب إنشاء وتجهيز 36 مدرسة للمتفوقين، وتنفيذ عملية إنشاء وتجهيز الشبكة الـمؤمنة لـمعلومات الهوية الرقمية لطلاب الجمهورية، واستكمال بنك الـمعرفة وقنوات مدرستنا.

وفي مجال التعليم العالي والبحث العلـمي، أوضح التقرير أنه في إطار خطة التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة مُتوسّطة الـمدى، تستهدف خطة عام 23/2024 تحقيق مجموعة من مشروعات الاستكمال منها إنشاء وتجهيز الـمستشفى التعليمي الجامعي بمحافظة بورسعيد، وإنشاء مباني الـمرحلة الثالثة للجامعة الـمصرية اليابانية ببرج العرب، وإنشاء مبنى كلية ومركز أبحاث علوم وتكنولوجيا الفضاء بمدينة 6 أكتوبر، وإنشاء جامعة سنجور بمحافظة الإسكندرية، وتجهيز مستشفى الطوارئ بجامعة الزقازيق، ومستشفى ثابت للأمراض الـمتوطنة بجامعة القاهرة، واستكمال تسعة مُستشفيات جامعية، واستكمال تجهيزات 10 جامعات تكنولوجية، و16 جامعة أهلية تم افتتاحها.

واستعرض التقرير مشروعات الإنشاء والتطوير في مجال التعليم العالي والبحث العلـمي، ومنها إنشاء وتطوير معهد الأورام الجديد 500 500 بالشيخ زايد، وتنفيذ الـمجمّع الطبي الجديد بمدينة 6 أكتوبر، وإنشاء الـمستشفى الجامعى بجامعة السويس، وإنشاء (30) عمارة سكن طلابى ببرج العرب الجديدة بالاسكندرية، وإنشاء البنية التحتية لحرم الجامعة بمدينة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط، وتطوير مستشفى السلام (إزالة وبناء)، وتنفيذ 37 مشروعًا (مباني تعليمية، ومدن جامعية ودفاع مدني)، وتشييد مبنى ثلاثي الأجنحة بالـمستشفى الجامعي الجديد بالـمنيا، علاوة على إنشاء مبنى العيادات التخصصية والجراحية بكلية طب الأسنان بأبيس، وتنفيذ وإنشاء مستشفى الأورام الجديدة بجامعة أسيوط (الـمرحلة الأولى)، وبناء مركز الطوارئ والإصابات وملحقاته بجامعة أسيوط.

إلى جانب تحديث أعمال الإطفاء والإنذار الآلي بمستشفيات القصر العيني بجامعة القاهرة، وإنشاء مستشفى أمراض وجراحة الكلى بالـمجمع الطبي بطنطا، وامتداد كلية الفنون الجميلة (الـمرحلة الثالثة)، وكلية الألسن واللغات التطبيقية بأبيس، وإنشاء البنية التحتية لـمشروع 30 عمارة طلابية، بمدينة برج العرب بالإسكندرية، إلى جانب تشييد مبنى العيادات الخارجية بكفر الشيخ، إنشاء مبنى مُلحق بالعيادات الخارجية بجامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا، تطوير الـمبنى الأوسط بالـمعهد القومي للأورام بفم الخليج بمحافظة القاهرة، إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي بكفرالشيخ.

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الخدمات التعليمية

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