لمخالفة الاشتراطات البيئية.. إزالة 14 مكمورة فحم في مدينة السادات

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات في محافظة المنوفية ، حملة لإزالة جميع مكامير الفحم المخالفة للإشتراطات البيئية وغير المطورة ومراعاة كافة الإشتراطات والمعايير البيئية المقررة في هذا الشأن حفاظاً على البيئة والصحة العامة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقاد صفوت معوض بحيري رئيس الوحدة المحلية لمركز السادات، القوة المرافقة من نقطة شرطة الخطاطبة حملة لإزالة عدد 14 مكمورة فحم حرق مكشوف علي مساحة حوالي 1400 متر بمدق البطاطس حوض الجبل بنطاق قرية الاخماس بمعدات الوحدة المحلية.



جاء ذلك لمخالفتهم الاشتراطات البيئية والصحية وتأثيرها علي صحة المواطنين بالسلب.