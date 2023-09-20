رحيل الكاتب بصحيفة الجمهورية حربي عبد الهادي

توفى اليوم الكاتب الصحفى حربي عبدالهادي نائب رئيس تحرير الجمهورية ومدير مكتبها بسوهاج.

ونعى جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، الراحل فى منشور له على الفيسبوك قائلا : فرسان الجمهورية يتساقطون..بعد ايام قليلة من وفاة الزميل العزيز حربي بيرم مدير تحرير الجمهورية لحق به صباح اليوم الزميل العزيز حربي عبدالهادي نائب رئيس تحرير الجمهورية ومدير مكتبها بسوهاج .. رحم الله الفقيد العزيز واسكنه فسيح جناته ولاسرته ولنا جميعا الصبروالسلوان ..وخالص العزاء للاسرة الكريمة بسوهاج .

إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.